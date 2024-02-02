Эксклюзив 02 февраля 2024, 18:32 Появилось фото мумии, с которой три года спала многодетная жительница Ленобласти Появилось фото мумии, три года пролежавшей с крестом Анубиса в доме в Ленобласти

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Многодетная жительница Гатчинского района Ленинградской области больше трех лет хранила мумию покойного мужа на втором этаже собственного дома. В ногах у засохшего трупа, судя по появившемуся в распоряжении «360» фото, находился так называемый крест Анубиса, который в Древнем Египте считали ключом от Царства мертвых.

Осторожно, жесткие кадры!

Супруга умершего увлекалась историей Древнего Египта, Тибета и верила, что мужчина может воскреснуть. О том, что труп отца находится в доме, знала только старшая дочка. Остальным детям строго запретили спрашивать о нем. Они не могли попасть в комнату, где лежала мумия, поскольку мать запирала ее на ключ.

Телеканал «360»

Мужчина умер в 2020 году во время конфликта с женой. В пылу ссоры она пожелала смерти мужу, после чего тот упал на пол и скончался. Сначала женщина подумала, что супруг притворяется, а потом завернула тело в простыню и отнесла в свою комнату.

Покойного случайно нашел инспектор по делам несовершеннолетних, который проверял условия жизни детей. Оказалось, у женщины есть генетическая предрасположенность к шизофрении, ее отправили в психиатрическую лечебницу.