Появилось фото гранаты на двери петербургской балерины

Растяжку со страйкбольной гранатой повесили неизвестные на входную дверь артистки балета петербургского Театра музыкальной комедии Виктории Вяткиной. В распоряжении «360» оказалась фотография с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

Можно увидеть, что гранату прилепили скотчем к нижней части двери. От чеки идет полипропиленовый шпагат, к которому также прикреплен скотч. Судя по всему, целью было добиться детонации снаряда при открытии двери изнутри.

Растяжку увидели соседи артистки и вызвали на место полицию. Выяснилось, что граната не боевая, а страйкбольная. Сама Виктория Вяткина в беседе с «360» рассказала, что когда устройство пытались снять, снаряд взорвался.

«Хлопок достаточно мощный, так как происходило дело в арке», — отметила она. По данным СМИ, подозреваемых в «минировании» входной двери артистки задержали. Это двое молодых людей 21 года и 24 лет.

Виктория на своей странице в социальной сети объяснила, что все случившееся носит личный характер. Организаторам «покушения» она посоветовала пересмотреть свои взгляды на жизнь.