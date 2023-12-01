Эксклюзив 01 декабря 2023, 14:52 Появилось еще одно видео с места пожара на рынке «Садовод» Густой дым при пожаре на рынке «Садовод» в Москве сняли на видео

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Огнеборцы МЧС России продолжают ликвидировать пожар на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Еще одно видео с места возгорания появилось в распоряжении «360».

Самого огня не видно. Однако с территории рынка в небо интенсивно поднимаются огромные клубы белого густого дыма.

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Информация о пожаре на «Садоводе» поступила на пульт дежурных служб около полудня. Спасатели прибыли на место и начали эвакуировать людей с рынка. Предварительно известно, что пожар начался в районе 20-й линии. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, в результате возгорания есть пострадавший. Очевидцы отмечали, что открытого горения на рынке не видели. Но из-за густого дыма трудно было дышать.

По данным пресс-службы МЧС России, с «Садовода» эвакуировали 350 человек. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания. При тушении огня используют систему пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра». Как отметили в ведомстве, благодаря этому можно ликвидировать возгорание в закрытом помещении через отверстие, не заходя внутрь. Эта же система сокращает время тушения огня.

К работам по ликвидации пожара привлекли свыше 170 человек и 48 единиц техники, уточнили в МЧС.