Появились версии крушения вертолета Ка-32 в Калининградской области

Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ка-32 над акваторией Куршского залива в Калининградской области. Возбуждено уголовное дело, заявил руководитель Калининградского следственного отдела на транспорте СК Сергей Сумароков. Об этом сообщил корреспондент «360».

Дело завели по статье 263 УК о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. В СК считают, что авария могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации воздушного судна, чрезвычайной ситуации на борту либо каких-либо внешних факторов, уточнил Сумароков.

Следователь подтвердил, что один из трех членов экипажа погиб, двое находятся в больнице. По его словам, они «в нормальном состоянии, без переломов».

Сама машина упала в Куршском заливе на расстоянии порядка пяти километров от берега. Вертолет планируют достать из воды и провести необходимые экспертизы. Вначале следователи вместе с сотрудниками МЧС осмотрят место падения.

Как заявили в МЧС, вертолетом управлял опытный экипаж, у летчиков было более тысячи часов налета. Они неоднократно принимали участие в ликвидации различных ЧС. Вертолет Ка-32 уже несколько лет используется МЧС в регионе.

Экипаж выполнял плановый тренировочный полет в вечернее время.