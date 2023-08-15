Происшествия 15 августа 2023, 08:56 Появились снимки с места взрыва на АЗС в Махачкале Baza показала фото разрушений на месте пожара и взрыва на АЗС в Махачкале

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При взрыве в Махачкале пострадало дорожное полотно, машины, окна близлежащих домов и административные здания. Telegram-канал Baza показал последствия ЧП.

Пожар и взрыв газовоздушной смеси произошли в микрорайоне Караман-2 на выезде из Махачкалы. На кадры попали последствия ЧП. В земле осталась воронка, в близлежащих зданиях разбились окна. Ударная волна снесла и помяла листы профнастила, местами пробила бетонные стены и дорожное покрытие. Огонь уничтожил машины.

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Первые фото с места возгорания показало МЧС России. Причину происшествия выяснят специалисты. По предварительной версии, пожар начался на станции техобслуживания, а затем перекинулся на АЗС. Очевидцы рассказали, что услышали несколько взрывов.

Пострадали 102 человека, в том числе 27 погибли. Спецборт доставит выживших на лечение в Москву, семьям погибших выплатят по миллиону рублей.