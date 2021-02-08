Появились снимки с места гибели рабочих после схода снега на Алтае

Утром понедельника, 8 февраля, в Заринском районе погибли несколько человек, расчищавших снег. Уточняется, что мужчины работали на кровле зерносклада на территории Смазневского элеватора. Внезапно произошел сход снега. Под большим его слоем оказались люди. Жертвами несчастного случая стали четыре человека. Кроме этого, двое рабочих смогли выбраться наружу, и еще двое пострадали.

Сейчас следователи осматривают место. Сотрудники Следственного управления СК РФ по региону возбудили уголовное дело из-за нарушения правил охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть рабочих.