Происшествия 17 ноября 2023, 15:26 Появились снимки новосибирца с вилами в голове Минздрав показал снимки новосибирца, которому в голову вонзили вилы

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В Новосибирске 53-летний мужчина выжил после того, как ему вонзили в голову вилы. Два зубца вошли в череп на 11 сантиметров. В пресс-службе регионального минздрава показали фото пострадавшего.

Ведомство обнародовало кадр, сделанный во время операции, а также рентгеновские снимки черепа мужчины.

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На новосибирца напали с вилами на автостоянке. Между двумя знакомыми вспыхнула ссора, во время которой один из мужчин ударил оппонента сельскохозяйственным орудием. Пострадавшему удалось избежать серьезных последствий от травмы, в том числе менингита — вилы не были стерильными.

Мужчину доставили в городскую больницу. В операционную вызвали спасателей, которые распилили вилы болгаркой. Затем за дело взялись хирурги. Операция продолжалась 3,5 часа.

Пациент провел 10 дней в реанимации, сейчас он продолжает лечиться в нейрохирургическом отделении городской больницы № 1. Вероятно, у мужчины останется сниженным зрение правого глаза, отметили врачи. По факту случившегося возбудили уголовное дело.