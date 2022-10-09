Появились снимки Крымского моста со спутника до и после аварии | 360°

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Появились снимки Крымского моста со спутника до и после аварии

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Появились снимки Крымского моста со спутника до и после аварии

PlanetScope поделилась кадрами с Крымским мостом со спутника до и после ЧП 8 октября

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В Сети появились снимки Крымского моста, сделанные 7 и 8 октября. Их опубликовала компания PlanetScope. Кадры выложили в Twitter-аккаунте.

Снимки сделаны из космоса, со спутника.

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На фотографии от 7 октября заметна прозрачная вода пролива и сохранное состояние самого моста. Чистота водоема поражает: даже с космоса видны рельефы, уходящие ко дну.

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При этом на втором снимке пролив выглядит уже не так эффектно. Вода взбаламучена, а в воздухе виден след дыма от моста. Также хорошо видно место аварии. От него и исходит отчетливо просматривающаяся линия сизого дыма. Сама точка ЧП также видна с космоса. Даже при первом взгляде на фото от 8 октября можно понять, что магистраль частично обрушена.

Время фиксации ситуации со стороны PlanetScope пока не уточняется. Сама авария произошла рано утром 8 октября. По предварительной версии, на Крымском мосту загорелся грузовик. После этого пламя перебросилось на ехавшие рядом семь цистерн.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

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