Появились последние сообщения пропавших в Кабардино-Балкарии туристов

В соцсетях появились последние сообщения туристов из Подмосковья, которых ищут в Кабардино-Балкарии. В последний раз они выходили на связь 28 декабря.

Накануне пропажи туристы сообщили, что пытались подняться на возвышенность Соухазскую, но не смогли этого сделать, сообщил официальный сайт горного турклуба МГУ.

«Пытались взойти на вершину Соухаузкая. Много тропежки, не взошли. Все хорошо, завтра планируем пройти через Верхнюю Балкарию. Погода отличная», — написал руководитель группы.

На протяжение предыдущих трех дней туристы также сообщали о хорошей погоде и отсутствии других проблем.

Ранее группа из семи туристов подала сигнал о помощи из гор Кабардино-Балкарии. Известно, что они направлялись в Черекское ущелье, их маршрут был зарегистрирован в МЧС.

На поиски альпинистов выдвинулась группа Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.