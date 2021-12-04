04 декабря 2021, 23:53
Появились подробности столкновения иномарки и машины инкассаторов на севере Москвы
Пассажирку Skoda госпитализировали после столкновения с машиной инкассаторов на севере Москвы
В результате столкновения автомобиля Skoda и инкассаторской машины в Огородном проезде на севере Москвы пострадала пассажирка иномарки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По неподтвержденным данным, автомобиль врезался в инкассаторскую машину, которая везла деньги в банк. В распоряжении «360» оказались фото с места событий.
На опубликованных кадрах видно, что у иномарки разбита передняя фара и смят бок, у инкассаторской машины немного пострадала задняя дверка.