Появились подробности столкновения иномарки и машины инкассаторов на севере Москвы

В результате столкновения автомобиля Skoda и инкассаторской машины в Огородном проезде на севере Москвы пострадала пассажирка иномарки. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По неподтвержденным данным, автомобиль врезался в инкассаторскую машину, которая везла деньги в банк. В распоряжении «360» оказались фото с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что у иномарки разбита передняя фара и смят бок, у инкассаторской машины немного пострадала задняя дверка.