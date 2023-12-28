Эксклюзив 28 декабря 2023, 18:34 Появились подробности пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы Источник «360»: в Москве при пожаре на Алтуфьевском шоссе погиб курьер Телеканал «360»

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Пожар в жилом доме в Северо-Восточном округе Москвы унес жизнь курьера. Мужчина, надышавшись угарным газом, умер в салоне автомобиля скорой помощи, сообщил источник «360».

По его данным, вместе с доставщиком, предположительно, был еще один мужчина. Они привезли заказ на 18-й этаж. К тому моменту лестничную площадку уже заволокло черным дымом. Вернуться назад курьеры не смогли, так как все лифты уехали.

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Напарник выжил, его увезли в больницу. Фургон курьеров до сих пор остается во дворе дома, где произошел серьезный пожар.

Утром 28 декабря в четырехкомнатной квартире на 18-м этаже загорелись мебель и личные вещи. Пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. Всего спасли 17 человек с 15, 17, 18, 19-го этажей. Пострадали семеро взрослых и один ребенок. Последнего увезли в Филатовскую больницу. Информация о его состоянии не уточняется.