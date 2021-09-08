Появились подробности пожара у отшельницы Лыковой в Хакасии

В момент возгорания, которое произошло на заимке отшельницы Агафьи Лыковой в природном заповеднике в Хакасии, у нее были гости. К ней приехали блогер с его девушкой. По словам пары, они помогали отшельнице с заготовками.

По информации РЕН ТВ, в поджоге сперва заподозрили эту пару, но оказалось, что они ни при чем. Возгорание началось из-за неаккуратного обращения с печью, которую перетопили. В результате пламя повредило сараи и крышу нежилого строения, при этом никто из людей не пострадал.

На блогера с девушкой составили административные протоколы за незаконное нахождение на территории заповедника. Однако правоохранители не забрали их оттуда — пара пообещала, что самостоятельно уедет в ближайшее время. Пока не ясно, как скоро гости смогут покинуть отшельницу, потому что сделать это не менее трудно, чем приехать к ней.

Пожар на территории заповедника «Хакасский» произошел 7 сентября. По данным МЧС, огонь потушили три волонтера. 8 сентября на место происшествия вылетел вертолет с сотрудниками МЧС, правоохранителями, а также другом отшельницы Николаем Седовым. Он отправился туда, чтобы привезти Лыковой продовольствие, а также узнать, в чем еще она нуждается.