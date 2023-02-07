Происшествия 07 февраля 2023, 13:22 Появились подробности пожара на заводе «Лукойл» в Нижегородской области Нижегородский НПЗ: задымление на производственном объекте устранили "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Пресс-служба Нижегородского НПЗ в Кстове подтвердила пожар на заводе. По ее данным, на производственном объекте установки замедленного коксования (УЗК) произошло задымление.

Оперативные службы предприятия и силы ГУ МЧС по региону справились с дымом в кратчайшие сроки. Пострадавших, угрозы здоровью жителей и экологии Кстова нет. Кроме того, предприятие продолжает работать в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

Реклама

Ранее сообщалось о серьезном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнегородской области. СМИ написали, что речь о предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Реклама

Завод топливно-масляного профиля работает с 1958 года. Предприятие выпускает около 50 видов нефтепродуктов, в том числе моторные и котельные топлива, парафины, нефтебитумы, сжиженные газы, в частности пропилен для нефтехимии.