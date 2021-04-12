Появились подробности пожара на молочной ферме в Подмосковье

В городском округе Богородский загорелось одно из помещений на территории молочной фермы, которое два года арендовала фирма. В нем хранили поддоны и прессовали макулатуру. Сейчас из здания доносятся взрывы. Об этом сообщил корреспондент «360».

В фирме работали 11 человек. Они жили на территории фермы. В пожаре сгорели все их документы. По словам корреспондента, из горящего здания доносятся взрывы.

Источник фото: ГУ МЧС по Московской области

Оттуда эвакуировали один погрузчик и вынесли две канистры бензина. Как рассказал брат хозяйки фирмы, огонь очень быстро распространился из-за ветра. Информации о причине ЧП пока нет.

По данным ГУ МЧС по региону, пожарные остановили распространение огня на площади 3200 квадратных метров в деревне Аксено-Бутырки. Пожар тушат девять человек и три единицы техники.