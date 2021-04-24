Появились подробности отравления детей хлором в бассейне под Пензой. Видео

Родители сами привезли детей в больницу после отравления, не дожидаясь машин скорой помощи. Об этом стало известно, когда бассейн «Волна» в Нижнем Ломове, где 24 апреля хлором отравился 21 ребенок посетил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. В этот момент специалисты производили забор проб воды для дальнейшего изучения.

Сотрудники бассейна рассказали ему, что последний раз воду проверяли в апреле специалисты компании AQUA LIFE. Они обслуживают несколько объектов на территории Пензы.

«До приезда скорой, экстренно, их на личных машинах привезли сюда родители пострадавших. Тренер быстро вывел детей», — сообщили главе региона.

По факту отравления хлором подростков в возрасте 12-14 лет областной Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Семерых детей доставили в областной центр, двое находятся в тяжелом состоянии. Остальные госпитализированы в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».