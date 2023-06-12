Происшествия 12 июня 2023, 00:51 Появились подробности обстрела лагеря на Арабатской стрелке после визита Мантурова Минпромторг: Мантуров находился на Арабатской стрелке незадолго до обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вице-премьер и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров находился на Арабатской стрелке в Херсонской области незадолго до атаки ВСУ на детский оздоровительный лагерь. Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге РФ.

На вопрос, действительно ли вице-премьер Мантуров находился в том месте, которое после его вылета обстреляли ВСУ, в ведомстве дали утвердительный ответ

Реклама

«Подтверждаем», — сказали в Минпромторге.

Ранее администрация Херсонской области сообщила о ракетном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, который обрушился на пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором живут люди. Украинские военные нанесли удар после отъезда министра по району, где он находился.

По предварительным данным, украинские боевики использовали британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. РИА «Новости» подчеркнули, что по украинские Telegram-каналы опубликовали посты с угрозами в адрес Мантурова.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате обстрела погиб один человек и еще один был ранен.