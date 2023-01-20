Эксклюзив 20 января 2023, 21:23 Появились подробности о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Каменске-Шахтинском Источник «360»: у пострадавших в Каменске-Шахтинском травмы средней степени тяжести РИА «Новости»

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Маршрутный автобус попал в аварию в Каменске-Шахтинском. В результате пострадали 13 человек. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По его словам, после ДТП за помощью к медикам обратились 13 человек. Среди пострадавших оказалось шесть детей. В больницу отправили семь человек, получивших травмы.

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Как уточнил собеседник, у двоих пострадавших врачи диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Еще один человек получил перелом большой берцовой кости.

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У четверых пациентов оказались закрытые травмы грудной клетки. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Авария с автобусом в Каменске-Шахтинском произошла в пятницу, 20 января. Согласно данным правоохранителей, водитель ехал по маршруту Комбинат — Машзавод. В какой-то момент он выехал на встречку, съехал с дороги и врезался в дерево. Это случилось недалеко от дома № 12 в Станционном переулке. Сейчас все причины и обстоятельства ДТП продолжают выяснять.