Происшествия 07 мая 2023, 11:01 Появились подробности о сорвавшейся диверсии в Саратове 4 мая SHOT: СВУ под опорой ЛЭП в Саратове хотели запустить с помощью электродетонатора power lines

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Самодельную взрывчатку, которую диверсанты заложили под опору ЛЭП на западе Саратова, планировали привести в действие с помощью электродетонатора. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

По его данным, экспертиза показала, что масса взрывчатого вещества составляла не менее 1,8 килограмма.

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Две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, а также пакет с проводами, микросхемой и батарейкой нашли на основании опоры линии электропередачи 4 мая. О находке экстренным службам рассказал бдительный местный житель. Взрывотехники уничтожили находку двумя управляемыми подрывами. Следователи возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывных устройств и передаче и хранении взрывных устройств. Правоохранители разыскивают диверсантов.

Линия электропередачи, подрыв которой удалось предотвратить, снабжает электричеством Ленинский и Гагаринский районы города.