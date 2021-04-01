Появились подробности о родителях мальчика, которого нашли обгоревшим на балконе в Петербурге

31 марта на балконе квартиры в доме на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге нашли обгоревший труп пятилетнего мальчика с ожогами головы, туловища и конечностей. Его мать попала в психиатрическую клинику. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенок жил в этой квартире со своей матерью 1988 года рождения. Его родители развелись пару лет назад. Отец мальчика сейчас живет в Москве. По словам источника, женщину после гибели сына отвезли в психиатрическую больницу.

СК завел уголовное дело по статье «Убийство». В правоохранительных органах отметили, что по предварительным данным, ожоги на теле ребенка говорят о его насильственной смерти.

Как сообщил сайт «Фонтанка.ру», мать мальчика сама позвонила в полицию и сообщила, что ее ребенок захлебнулся в ванной. Сейчас следователи изучают все обстоятельства его гибели. Когда на место приехала оперативно-следственная группа, женщина была дома.