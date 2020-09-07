Появились подробности о пропавших под Сочи туристах
Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что восемь пропавших детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Их возраст составляет от 9 до 16 лет.
Незарегистрированная группа группа туристов утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок и направилась в горы к озеру в районе Роза Пик, недалеко от курорта «Роза Хутор». Высота горы достигает 2320 метров.
С этого времени туристы не выходят на связь с родственниками. Спасатели начали поиски ночью, но пока результатов нет. Администрация планирует задействовать в поисках конно-кинологический расчет. Также на место готовится вылететь вертолет Ми-8.
Ранее в Следственном комитете заявили, что туристы отправились в поход без разрешительных документов. Спасательные работы продолжаются. К поискам привлекли казаков и сотрудников Росгвардии.