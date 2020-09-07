Появились подробности о пропавших под Сочи туристах

Среди пропавших туристов под Сочи есть воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Всего пропавшими без вести числятся 11 человек.

Представитель экстренных служб сообщил РИА «Новости», что восемь пропавших детей являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Их возраст составляет от 9 до 16 лет.

Незарегистрированная группа группа туристов утром в воскресенье вышла из поселка Эсто-Садок и направилась в горы к озеру в районе Роза Пик, недалеко от курорта «Роза Хутор». Высота горы достигает 2320 метров.

С этого времени туристы не выходят на связь с родственниками. Спасатели начали поиски ночью, но пока результатов нет. Администрация планирует задействовать в поисках конно-кинологический расчет. Также на место готовится вылететь вертолет Ми-8.

Ранее в Следственном комитете заявили, что туристы отправились в поход без разрешительных документов. Спасательные работы продолжаются. К поискам привлекли казаков и сотрудников Росгвардии.