Происшествия 02 апреля 2023, 22:43 Появились подробности о подарившей Татарскому статуэтку девушке Подарившая Татарскому статуэтку девушка приехала с Западной Украины Телеканал «360»

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Сразу в нескольких Telegram-каналах появилась информация о девушке, которая вручила статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому в ходе его творческого вечера в кафе в Петербурге. Как отметил «Царьград», предположительно, девушку зовут Мария Ярун.

На мероприятии, где произошел взрыв, девушка представилась Анастасией, но по данным Telegram-каналов, ее зовут Мария Ярун и она родом из Ивано-Франковска (Западная Украина).

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Официально эта информация не подтверждена.

Взрыв произошел 2 апреля в кафе на Университетской улице в Санкт-Петербурге. При происшествии погиб военные корреспондент Владлен Татарский. По последним данным, при взрыве пострадали более 20 человек.

Очевидцы сообщили, что взрыв произошел через некоторое время после того, как девушка подарила Татарскому скульптуру. Предварительно, взрывчатка могла быть заложена в статуэтке. Сейчас подарившая ее девушка находится в больнице Петербурга. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Участники мероприятия в комментарии «360» предположили, что девушка могла не знать, что в скульптуру могли заложить взрывчатое вещество.