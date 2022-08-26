Появились подробности о перестрелке в кафе Зеленограда

После перестрелки в кафе Зеленоградского округа Москвы задержали 38-летнего местного жителя, сообщили РИА «Новости» источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина не знал тех, в кого стрелял.

«Задержанный — местный житель Петр К. 1984 года рождения. Предварительно установлено, что мужчина не был знаком с потерпевшими», — отметил собеседник агентства.

Конфликт случился ночью 26 августа. По предварительной информации, подозреваемый открыл огонь по посетителям кафе из пистолета и затем скрылся. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, скончался, еще двух госпитализировали с ранениями. По данным СМИ, оба находятся в тяжелом состоянии. Одного ранили в голову, лопатку и правое плечо. Его направили на операцию. Второму пули попали в живот и левое предплечье, причем из-за сильной боли медикам пришлось ввести пациента в медикаментозный сон.

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