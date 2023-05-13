Происшествия 13 мая 2023, 15:49 Появились подробности о падении второго вертолета в Брянской области Baza сообщила, что второй вертолет в Брянской области упал в Унечском районе РИА «Новости»

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Второй вертолет потерпел крушение в Брянской области в Унечском районе, сообщил Telegram-канал Baza. Винтокрылая машина упала недалеко от деревни Волкустичи.

Территорию вокруг места падения оцепили. По данным Baza, в район ЧП выехали взрывотехники.

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Рухнул, уточнил Telegram-канал «112», еще один Ми-8. По предварительным данным, все находившееся на борту погибли.

Официальные данные по упавшему вертолету пока не поступали.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что в Брянской области разбились Су-35, Су-34 и два вертолета Ми-8. Военный эксперт Борис Рожин отмечал, что сведения о втором упавшем истребителе проверяют.

Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил крушение винтокрылой машины в Клинцах. Пострадала, по его словам, местная жительница. Женщину доставили в больницу.