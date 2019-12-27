Самолет Bek Air рухнул в Казахстане: стали известны детали катастрофы

Следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко от аэропорта. Известно, что воздушное судно потеряло высоту при взлете.

При крушении пассажирского лайнера, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, погибли семь человек.

Предварительно установлено, что на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Известно, что самолет, после потери высоты, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

«На данный момент осуществляется эвакуация пассажиров и членов экипажа воздушного судна», — подчеркнули в министерстве.

Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на МВД Казахстана сообщил, что самолет рухнул недалеко от жилого сектора.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию, которая займется расследованием причин катастрофы. В ее состав войдут министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и представители других государственных органов.

В Минидустрии Казахстана заявили о приостановке полетов лайнеров того типа, что упал в Алма-Ате.

По имеющимся данным, парк Bek Air состоит из Fokker-100.