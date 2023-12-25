Эксклюзив 25 декабря 2023, 16:13 Появились подробности о двух женщинах, убитых в центре и на востоке Москвы Одна из убитых эскортниц в Москве работала маникюршей Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

Обе девушки, с которыми жестоко расправился подозреваемый в убийстве в Москве, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая — уроженка Орловской области, об этом «360» сообщили родственники и знакомые девушек.

По словам тети убитой 25-летней эскортницы Влады из Краснодара, родители девушки находятся в Москве. Сейчас они общаются со следователями.

Реклама

Известно, что Влада окончила курсы по маникюру и педикюру. В 2022 году она работала мастером-универсалом ногтевого сервиса в Краснодаре. Ее услуги были размещены на специальном сайте для специалистов. Девушку убили в Москве 23 декабря 2023 года в съемной квартире в Мукомольном проезде.

Вторая жертва — 40-летняя Ольга из деревни Коневка Орловской области. С ней подозреваемый расправился в отеле «Вечный зов» на Народном проспекте. Знакомая потерпевшей рассказала, что у женщины есть сын. Она добавила, что в последнее время мало общалась с Ольгой, поэтому не может точно сказать о наличии мужа.

В двух убийствах подозревают 37-летнего гражданина Республики Узбекистан. Мужчину уже судили ранее за грабеж и расправу над проститутками в Санкт-Петербурге. Вскоре ему предъявят обвинение.