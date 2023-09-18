Происшествия 18 сентября 2023, 22:47 Появились подробности нападения медведя на мужчину в Краснодарском крае МЧС: врачи борются за жизнь столкнувшегося с медведем в Краснодарском крае

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Медведь напал на жителя Краснодарского края. Хищника отпугнули товарищи мужчины. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале. В публикации разместили видео с пострадавшим.

«Зверь напал на мужчину в 23 километрах от ближайшего населенного пункта — Нижнеусинское. Пострадавший 42 лет заготавливал кедровый орех в группе из 15 человек», — уточнили в ведомстве.

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В публикации отметили, что мужчина один поднялся на возвышенность, чтобы позвонить. Однако на горке оказался хищный зверь, который напал на человека. Другие участники группы услышали крики товарища и ринулись ему на помощь. В итоге медведя удалось отогнать.

Спасатели МЧС меньше чем за час добрались до места происшествия. Вертолет Ми-8 приземлился в тайге, пострадавшего подняли на борт и доставили в больницу Абакана. Сейчас за жизнь мужчины борются медики.

Ранее медведь убил сторожа в Приморском крае. Хищник вышел к людям под Дальнегорском. После случившегося животное поймали и ликвидировали.