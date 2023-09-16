Происшествия 16 сентября 2023, 16:12 Появились подробности конфликта в московском салоне красоты Shot: московский салон красоты объяснил конфликт с клиенткой хамством дочери РИА «Новости»

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Конфликт сотрудников московского салона красоты с говорящим названием «Топчик» с клиенткой и ее дочерью оброс новыми подробностями. Как сообщил Telegram-канал Shot, по версии парикмахеров, пришедшая с мамой девочка-подросток вела себя агрессивно и даже пнула одну из сотрудниц.

В администрации «Топчика» заявили, что юная клиентка и ее мать требовали обслужить их по купону с большой скидкой. Но клиентки требовали оказать большее количество услуг и возмутились, когда узнали, что с них потребуют доплату.

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В конфликт вмешались администратор и владелец заведения, которые вывели шумных посетителей за порог. Сотрудники подчеркнули, что не верят в достоверность справки женщины о полученной ей травме.

Сама москвичка утверждает, что намеревалась доплатить за услуги. Поведение сотрудников «Топчика» она назвала хамским. По словам женщины, у нее забрали телефон, когда она намеревалась написать негативный отзыв. Пинок дочери одной из сотрудниц собеседница подтвердила, но подчеркнула, что пострадавшей принесли извинения.

Конфликтом уже заинтересовались в столичном главке МВД. В ведомстве сообщили, что начали проверку. По данным правоохранителей, ссора между клиентами и сотрудниками салона переросла в драку, в ходе которой подростка и женщину спустили с лестницы.