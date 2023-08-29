Появились подробности исчезновения фигуристки-чемпионки в Москве | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 14:58 Появились подробности исчезновения фигуристки-чемпионки в Москве Telegram-канал «112»: у пропавшей фигуристки Горбачевой были дорогие гаджеты РИА «Новости»

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Перед исчезновением у чемпионки России среди юниоров в женском одиночном катании Алины Горбачевой с собой были 20 тысяч рублей и дорогие гаджеты. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

«Девушка несла с собой около 20 тысяч рублей наличными и дорогие гаджеты», — указали в публикации.

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О пропаже 16-летней спортсменки стало известно во вторник, 29 августа. По предварительной информации, Горбачева вышла с тренировки на «Чкалов Арене» накануне вечером, после чего отправилась в сторону Владимирской церкви.

В последний раз камера видеонаблюдения зафиксировала девушку неподалеку от Волоколамского шоссе, ее точное местонахождение неизвестно.

На поиск фигуристки отправили катер и кинологов с собаками. Следственный комитет по факту ЧП начал проверку, ее под свой контроль взяла прокуратура.

В феврале этого года Горбачева завоевала золото на юниорском чемпионате России в Перми, уточнил RT.