Появились подробности исчезновения фигуристки-чемпионки в Москве | 360°

29 августа 2023, 14:58
Появились подробности исчезновения фигуристки-чемпионки в Москве
Telegram-канал «112»: у пропавшей фигуристки Горбачевой были дорогие гаджеты
Перед исчезновением у чемпионки России среди юниоров в женском одиночном катании Алины Горбачевой с собой были 20 тысяч рублей и дорогие гаджеты. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
«Девушка несла с собой около 20 тысяч рублей наличными и дорогие гаджеты», — указали в публикации.
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О пропаже 16-летней спортсменки стало известно во вторник, 29 августа. По предварительной информации, Горбачева вышла с тренировки на «Чкалов Арене» накануне вечером, после чего отправилась в сторону Владимирской церкви.
В последний раз камера видеонаблюдения зафиксировала девушку неподалеку от Волоколамского шоссе, ее точное местонахождение неизвестно.
На поиск фигуристки отправили катер и кинологов с собаками. Следственный комитет по факту ЧП начал проверку, ее под свой контроль взяла прокуратура.
В феврале этого года Горбачева завоевала золото на юниорском чемпионате России в Перми, уточнил RT.
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