Происшествия 02 сентября 2023, 19:06 Появились подробности гибели жителя Уразова под украинским обстрелом Гладков: мужчина в Уразове погиб при обстреле ВСУ, когда вышел за пиццей Вячеслав Гладков / Telegram-канал

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Житель поселка Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области погиб под обстрелом ВСУ, когда вышел на улицу, чтобы принять пиццу от службы доставки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Парень пришел в гости к другу, потом вышел за пиццей, и тут начался обстрел из реактивной системы залпового огня. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Окажем семье необходимую помощь», — написал он.

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Гладков отметил, что доставлявшая пиццу женщина также получила ранения рук и ног, грудной клетки и головы.

«Ее отвезли в Валуйскую больницу, врачи оценили ее состояние как средней тяжести», — добавил глава региона.

По словам губернатора, друг погибшего в момент обстрела находился за компьютером дома. Его от осколков чудом спасли колонки.

Уразово попало под обстрел ВСУ ранее в воскресенье, сообщал Гладков. Снаряды повредили около 20 домов в поселке.