Происшествия 25 марта 2024, 15:09 Появились подробности гибели супругов из Кирова в Crocus City Hall Супруги из Кирова прятались в туалете в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Прибывшие на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall супруги Ирина и Павел из Кирова прятались от боевиков в туалете концертного зала, родственники верили в их спасение. Об этом РИА «Новости» сообщила их подруга Юлия.

«Когда все случилось, я пыталась связаться, звонила и писала, но телефон не отвечал. Ирина сама сообщила подруге детства, что они спрятались в туалете при стрельбе. Читали в новостях, то часть спрятавшихся там спаслась, но утром в списках погибших увидели Иру и Пашу», — сказала она.

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Юлия уточнила, что Павел занимался сборкой мебели, а Ирина работала фотографом. У женщины остались родители-пенсионеры, а у мужчины — брат.

«Они были дружные, добрые и светлые. Родственникам пока не выдали тела, так как решаются вопросы с бумагами. Когда доставят их, пока непонятно», — добавила подруга погибших.

Ранее стало известно, что при теракте в Crocus City Hall погибла супружеская пара ученых-физиков из Хакасии.