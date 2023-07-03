Происшествия 03 июля 2023, 17:59 Появились подробности гибели людей при очистке цистерны на АЗС в Иркутской области

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В городе Тайшет Иркутской области на одной из АЗС накануне погибли два человека. Сейчас стало известно, что в момент гибели женщина была одета в спецодежду, а ее супруг проводил очистку в обычных вещах. О случившемся написал сайт kp.ru со ссылкой на региональный Следком.

По информации следствия, 42-летний директор предприятия и его 35-летняя гражданская жена погибли в результате очистки резервуара из-под бензина. Полицейские выяснили, что в момент гибели женщина была в спецодежде, а ее супруг был в обычных вещах.

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Заведено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.