Появились подробности ЧП на газораспределительной станции в Казани

Газ взорвался на распределительной станции в Казани, когда его жидкую фазу сливали из железнодорожных цистерн в стационарные. После этого начался пожар.

«На Казанской кустовой базе ООО „Газпром сжиженный газ“ при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание и последующий взрыв», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы «Газпрома»

В компании добавили, что взрыв разрушил операторную. Сейчас сотрудники ООО «Газпром сжиженный газ» помогают спасателям на ликвидации последствий ЧП.

Газ взорвался на газораспределительной станции в Казани 12 июня в 21:56 по московскому времени. После этого начался пожар. Во время инцидента погиб один человек, ранения получили двое. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Из-за происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации.

На станции откачали газ в резервную емкость и остановили распространение огня. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах».