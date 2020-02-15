Появились первые кадры с места стрельбы в Калининград. Видео

Стрельбу на улице Баранова в Калининграде открыл из карабина «Сайга» мужчина 40-45 лет. Он убил мужчину и беременную женщину. Пострадал 13-летний ребенок. Нападавший попытался покончить с собой, но выжил и был госпитализирован.

Об этом изданию «Калининград.Ru» сообщили источник в правоохранительных органах. В местных пабликах «ВКонтакте» сообщили, что движение по улице Баранова перекрыто и район оцеплен. Криминалисты опрашивают очевидцев.