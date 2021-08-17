Появились первые кадры после крушения Ил-112В в Подмосковье

Видео с места падения опытного образца самолета Ил-112В в Московской области появились в соцсетях. Кадры опубликовали очевидцы.

На записи в паблике «Кубинка Today» можно видеть клубы черного дыма, которые поднимаются в воздух от места, где рухнул Ил-112В.

«Мы только что наблюдали, как упал самолет. Это жесть», — сказал автор видео.

В комментариях один из пользователей уточнил, что транспортник упал в полутора километрах от полосы, рядом с большим Никольским прудом.

В ОАК подтвердили факт крушения Ил-112В. Катастрофа произошла, когда воздушное судно шло на посадку недалеко от Кубинки. Причину и обстоятельства падения будет выяснять спецкомиссия.

Ил-112В — это легкий транспортный самолет нового поколения. Он должен прийти на смену уже устаревшим Ан-24 и Ан-26. Главные цели Ил-112И — это транспортировка и воздушное десантирование людей и различных грузов. Первый полет самолета состоялся еще в 2019 году.