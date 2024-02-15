Происшествия 15 февраля 2024, 14:13 Появились первые кадры из разрушенного снарядом ВСУ магазина в Белгороде Mash показал кадры разрушенного снарядом ВСУ магазина «Магнит» в Белгороде

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Украинские националисты 15 февраля нанесли очередной удар по Белгороду. Telegram-канал Mash показал кадры разрушенного снарядом магазина «Магнит».

На видео заметно, что боеприпас разрушил фасад здания, внутренние помещения также сильно пострадали.

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По данным авторов публикации, националисты вели обстрел из населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что в результате удара погибли пять человек, в том числе ребенок. Различные ранения получили 18 местных жителей, среди них есть пять несовершеннолетних.

По словам Гладкова, бригады скорой помощи оперативно отвезли пострадавших в больницы. Ударная волна выбила стекла в семи частных домах, повреждения получили заборы и фасады. Кроме того, осколки повредили пять частных автомобилей и фасады пяти многоэтажных домов.

Минобороны сообщало о перехвате над Белгородской областью 14 снарядов РСЗО «Вампир».