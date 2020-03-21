Появились первые фото с места крушения вертолета в НАО

Источник фото: Life.ru

На кадрах видно, как на месте работают спасатели.

Источник фото: Life.ru

Вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара в субботу, 21 марта, в сторону метеостанции «Северное ОГМС» Росгидрометцентра, которая расположена на Константиновском мысе. На борту вертолета была еда для сотрудников станции. Во время перелета аппарат потерпел крушение.

Пилот вертолета погиб. Пассажирка выжила после падения. Но ей потребовалась медицинская помощь. В данный момент она находится в реанимации в больнице Нарьян-Мара.