21 марта 2020, 21:01
Появились первые фото с места крушения вертолета в НАО
Упавший в Ненецком автономном округе вертолет полностью развалился на куски после удара. Это можно увидеть на фотографиях с места событий. Снимки опубликовал Life.
На кадрах видно, как на месте работают спасатели.
Вертолет Bell 206 вылетел из Нарьян-Мара в субботу, 21 марта, в сторону метеостанции «Северное ОГМС» Росгидрометцентра, которая расположена на Константиновском мысе. На борту вертолета была еда для сотрудников станции. Во время перелета аппарат потерпел крушение.
Пилот вертолета погиб. Пассажирка выжила после падения. Но ей потребовалась медицинская помощь. В данный момент она находится в реанимации в больнице Нарьян-Мара.