Появились первые фото с места крушения вертолета в Хакасии

Упавший в Хакасии вертолет Robinson R-66 получил серьезные повреждения при крушении. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные Telegram-каналом Mash. По уточненным данным, местом крушения стала Республика Хакасия, а не Кемеровская область, как об этом сообщалось ранее.

На кадрах можно увидеть, что у летательного аппарата разбит хвост, а сам вертолет завалился на бок.

Вертолет Robinson R-66 вылетел из Новокузнецка в район Каракольских озер. На связь командир перестал выходить практически сразу после вылета.

Telegram-канал SHOT уточнил, что полет был тренировочным. Пилот — 46-летний А. Дьяченко — погиб.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что вертолет летел на Каракольские озера за туристами. Перед крушением у него сработал аварийный маяк. Прибывшие на место спасатели нашли тело погибшего пилота.

На месте уже работают спасатели — борт Ми-8 из Горно-Алтайска приземлился рядом, чтобы забрать тело пилота.