Расчлененной «женщиной» в Якутске оказался мужчина | 360°

Происшествия 20 октября 2022, 14:04 Расчлененной «женщиной» в Якутске оказался мужчина СК возбудил дело об убийстве после обнаружения расчлененного тела в Якутске

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Человек, которого убили, расчленили и выбросили на мусорку в Якутске, оказался мужчиной, хотя ранее сообщалось, что это женщина. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, информировала пресс-служба регионального отдела СК России.

«Следственным отделом по городу Якутску <…> возбуждено уголовное дело по факту обнаружения расчлененного тела мужчины средних лет возле мусорных баков, расположенных рядом с жилым домом по улице Лермонтова», — говорится в сообщении.

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Для расследования собрали оперативно-следственную группу. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Следственные действия продолжаются.

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«В рамках предварительного следствия будут установлены лицо, причастное к убийству, мотивы и обстоятельства его совершения», — также отметила пресс-служба СУ СК.

О том, есть ли подозреваемые уже сейчас, в официальных данных не упоминается. Ранее источник «360» рассказал, что силовики задержали двух мужчин, которые, по предварительным данным, совершили убийство и расчленили тело, но поленились отнести его подальше и выбросили останки в собственном дворе. Источник сообщал, что жертва — женщина. Однако сотрудница местного магазина со ссылкой на очевидцев рассказывала, что речь идет именно о мужчине, которого в ссоре убили собутыльники.