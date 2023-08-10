Эксклюзив 10 августа 2023, 18:09 Появились новые кадры с оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Обстановка возле оптико-механического завода в Сергиевом Посаде попала на видео

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В распоряжении «360» оказалось еще одно видео, иллюстрирующее обстановку возле Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ). Там до сих пор стоят машины скорой помощи.

В кадр попали разбитые окна и сломанные рамы, выбитые кирпичи, а также один из частично поврежденных автомобилей.

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Кроме того, появилось видео, на котором владельцы пострадавших автомобилей составляют заявления на возмещение денег. Это также происходило возле территории завода.

Ранее «360» уже публиковал видео из ЗОМЗ.

Взрыв произошел на складе пиротехники в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Пострадали около 70 человек, судьба еще 12 пока не установлена.

В городе создали оперштаб по работе с населением и открыли горячую линию. Уже в первые часы после происшествия поступило около 100 обращений, большинство из которых касались выбитых стекол в соседних многоэтажках. Управляющим компаниям поручили обеспечить временное закрытие разбитых окон в пострадавших квартирах.