Эксклюзив 11 июля 2023, 13:59 Появились новые кадры с места убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре «360»: появилось новое видео с места убийства замглавы отдела мобилизации в Краснодаре

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Заместителя главы отдела мобилизации Станислава Ржицкого застрелили в Краснодаре. В распоряжении «360» оказались новые кадры с места происшествия.

На записи видно, что о следах преступления свидетельствуют только оградительная лента и брошенные на землю печатки. Местные жители спокойно прогуливаются по парку, где убили мужчину, и даже не подозревают о произошедшем.

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Корреспондент канала спросил у нескольких прохожих, знают ли они что-то о произошедшем преступлении, но все ответили отрицательно и поспешили дальше по своим делам. Одна девушка даже очень удивилась, она не могла поверить, что в парке, где она гуляет, накануне, 10 июля, застрелили человека.

«Прямо тут, в парке?» — спрашивала она, не веря своим ушам.

Ржицкого застрелили в людном месте, где часто выходят на пробежку местные жители. Тело 42-летнего замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара нашли недалеко от Береговой улицы. Следователи завели уголовное дело.

По данным Telegram-канал Shot, Ржицкого подкараулили около спорткомплекса «Олимп», когда тот вышел утром на пробежку. Неизвестный выстрелил четыре раза в спину и грудь мужчины и скрылся. Карточка с убитым появилась на украинском сайте «Миротворец».

Ранее в Сети опубликовали ориентировку на предполагаемого убийцу Ржицкого.