Эксклюзив 24 марта 2024, 11:06 Появились новые кадры с места разбора завалов в Подмосковье Телеканал «360»

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В распоряжении «360» оказались новые кадры с места разбора завалов в Crocus City Hall в Красногорске. Работы идут полным ходом.

Телеканал «360»

На фото видно, насколько сильно пострадало здание в результате пожара. Тем не менее Crocus City Hall собираются восстановить.

Телеканал «360»

В кадре оказались представители МЧС.

Телеканал «360»

Спасательная операция на месте теракта уже завершилась, продолжается поисковая, но и ее планируют закончить 24 марта.

Неподалеку от концертного зала образовался стихийный мемориал, куда люди несут цветы и игрушки в память о погибших при трагедии. Возле него дежурят волонтеры, предлагают всем пришедшим чай и печенье.

По последним данным МЧС России, в результате теракта 22 марта погибли 133 человека и пострадали 152. При этом многие семьи по-прежнему не нашли своих близких. Девушка по имени Ангелина не смогла выйти на связь с матерью, братом и отчимом, Елена из Архангельской области ищет родственниц — двух сестер. У близких не получается связаться с передвигавшейся на коляске Екатериной, супружеской парой из Мытищ, учительницей из Москвы. До сих пор нет вестей о помощнице директора группы «Пикник» Екатерине Кушнер.