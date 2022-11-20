Эксклюзив 20 ноября 2022, 16:37 Мощный пожар на Комсомольской площади в Москве попал на видео «360» снял на видео пожар на Комсомольской площади в Москве

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Операторы «360» сняли на видео пожар на Комсомольской площади в Москве. В небо взвиваются черные клубы дыма.

Судя по кадрам, на месте активно работают спасатели. Местные жители останавливаются, чтобы запечатлеть происходящее на камеру.

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Также новыми фотографиями поделилось главное управление МЧС Москвы. Видно, что в здании по-прежнему наблюдается открытый огонь.

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Пресс-служба МЧС

МЧС развернули оперативный штаб на месте пожара.

Пресс-служба МЧС

О случившемся стало известно около 15:00. Загорелось кирпичное двухэтажное здание склада между первым и вторым этажами. По данным источника «360», огонь распространился уже на 2,5 тысячи квадратных метров. Между этажами частично обрушились перекрытия.

Несколько человек оказались заблокированы в горящем здании, однако спасатели бросили все сила на их спасение. В ГУ МЧС по Москве подтвердили, что пожарные эвакуировали семь человек с помощью подъемного механизма.

В ликвидации пожара задействовали 80 человек и 20 спецмашин, а также три вертолета Ка-32 МАЦ и пожарный поезд. На месте работает передвижная лаборатория, которая делает замеры на наличие вредных веществ в воздухе.