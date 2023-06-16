Эксклюзив 16 июня 2023, 00:41 Появились новые кадры с места падения беспилотника в Воронеже «360»: появились новые кадры с места падения беспилотника в Воронеже

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Атака беспилотника на жилой дом в Воронеже попала в обзор камер видеонаблюдения в офисе, который находится в том же здании. Видео с места событий попало в распоряжение 360.

На кадрах видно, как сотрудники встают с места и смотрят в окна. Вероятно, услышали характерные звуки и почувствовали неладное. Через пару секунд свет стал желтым, стекла разбились и полетели внутрь кабинета, в воздух поднялась пыль. Испуганные работники согнулись и положили руки за голову. Когда все кончилось, люди отряхнулись от осколков и быстро вышли из помещения.

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На фотографии, сделанной после падения дрона, показаны разбитые стекла и разбросанные осколки. Предметы, которые находились у окна, после взрыва оказались разбросаны по полу. Только бутыль с водой в кулера осталась нетронутой, вероятно, из-за тяжелого веса.

Телеканал «360»

Еще утром 9 июня в многоквартирный дом на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. В результате никто не умер, однако разлетевшиеся стекла слегка задели трех человек. Все они отказались от госпитализации. После случившегося администрация города ввела режим ЧС районного масштаба. Это поможет властям оперативнее устранить повреждения в двух пострадавших домах.