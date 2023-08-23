Эксклюзив 23 августа 2023, 10:52 Появились новые кадры из Химок после падения беспилотника «360» опубликовал кадры поврежденного в Химках дома после падения БПЛА

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Несколько домов и продуктовый магазин пострадали после падения беспилотника в микрорайоне Старбеево в Химках. «360» опубликовал новые кадры с места событий.

На них виден белый дом, у которого поврежден угол второго этажа. На земле около другого здания лежат осколки. Территорию магазина оцепили, на месте работает полиция. В стене торговой точки можно заметить образовавшуюся дыру.

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Жители Химок заявили, что ночью слышали звуки взрывов и видели падение беспилотника. Известно, что его сбили системы ПВО.

Глава этого городского округа Дмитрий Волошин подтвердил, что угол жилого дома в Старбееве обрушился после случившегося. Также повреждения зафиксировали у продуктового магазина, еще нескольких домов и ангара со строительными материалами. Волошин подчеркнул, что никто не пострадал. Власти помогут людям в восстановлении их жилья.