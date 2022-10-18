Эксклюзив 18 октября 2022, 08:01 Появились новые кадры из Ейска после завершения разбора завалов на месте крушения Су-34 «360» опубликовал новые кадры из Ейска после завершения разбора завалов

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Разбор завалов на месте крушения самолета Су-34 в Ейске Краснодарского края завершен, заявили в пресс-службе МЧС России. В распоряжении «360» оказались новые кадры, где запечатлен пострадавший многоэтажный дом.

На них видно, что часть здания полностью почернела, некоторые этажи разрушены с внешней стороны.

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Истребитель Су-34 потерпел крушение в Ейске вечером 17 октября, пилоты смогли катапультироваться. Известно, что военный самолет набирал высоту после взлета с аэродрома Южного военного округа. Су-34 упал во дворе многоэтажного дома, из-за разлива топлива случился пожар. Все этажи двух подъездов девятиэтажки загорелись. Открытый огонь удалось ликвидировать к 21:15 вторника.

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По последним данным, в результате трагедии 13 человек погибли, среди них — трое детей. Еще 19 человек пострадали. Большинство из них проходят лечение в самом Ейске, еще четверых госпитализировали в Краснодарскую краевую больницу.