16 августа 2023, 18:58
Появились новые кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост
СБУ обнародовала новые кадры атаки на Крымский мост беспилотниками ВСУ
Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новые кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост. Видео опубликовали в Telegram-канале украинского издания «Страна».
В публикации отметили, что кадры атаки Крымского моста принадлежат Службе безопасности Украины. На видео поставили водяные знаки «СБУ».
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В официальных ресурсах спецслужбы в социальных сетях и мессенджерах ролики пока не появились. Судя по видео, железнодорожную ветку моста также атаковали, уточнили в издании.
«Она не получила сильных повреждений. Примечательно, что опубликованные украинской спецслужбой видео снято камерами наблюдения на мосту», — обратили внимание в посте.
Каким образом видео, снятые камерами с моста, попало в руки СБУ, авторы публикации не пояснили.
Днем 16 августа CNN показал подобные кадры. Видео, которое продемонстрировал телеканал, снято с атаковавшего Крымский мост беспилотника в июле. Американское СМИ при этом никак не осудило киевский режим за удар по российскому объекту инфраструктуры. Атака украинского беспилотника привела к гибели людей.
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