Происшествия 16 августа 2023, 18:58 Появились новые кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост СБУ обнародовала новые кадры атаки на Крымский мост беспилотниками ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала новые кадры атаки беспилотника ВСУ на Крымский мост. Видео опубликовали в Telegram-канале украинского издания «Страна».

Скриншот видео СБУ, опубликованного в Telegram-канале украинского издания «Страна»

В публикации отметили, что кадры атаки Крымского моста принадлежат Службе безопасности Украины. На видео поставили водяные знаки «СБУ».

Реклама

В официальных ресурсах спецслужбы в социальных сетях и мессенджерах ролики пока не появились. Судя по видео, железнодорожную ветку моста также атаковали, уточнили в издании.

«Она не получила сильных повреждений. Примечательно, что опубликованные украинской спецслужбой видео снято камерами наблюдения на мосту», — обратили внимание в посте.

Каким образом видео, снятые камерами с моста, попало в руки СБУ, авторы публикации не пояснили.

Днем 16 августа CNN показал подобные кадры. Видео, которое продемонстрировал телеканал, снято с атаковавшего Крымский мост беспилотника в июле. Американское СМИ при этом никак не осудило киевский режим за удар по российскому объекту инфраструктуры. Атака украинского беспилотника привела к гибели людей.