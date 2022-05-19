Появились новые фото и видео из села Теткино, которое обстреляли ВСУ

После обстрела поселка Теткино под Курском со стороны Украины один человек погиб, один пострадал. Также повреждены постройки местных жителей. В распоряжении «360» оказались новые кадры с места событий.

На них видно, что повреждено кирпичное здание: выбиты стекла, а также большая дыра образовалась в месте, где раньше, по всей видимости, было окно.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что погиб водитель фуры из Воронежской области. Губернатор выразил соболезнования его родным и близким.

Пострадавшим оказался водитель также из Воронежского области, его госпитализировали в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Также в селе нашли неразорвавшиеся снаряды. На месте работали специалисты. Старовойт пообещал, что поврежденные жилые дома отремонтируют. В наиболее разрушенном здании живут две семьи с детьми.