Происшествия 25 января 2024, 12:02 Появились новые данные о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге Состояние 4 пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге осталось тяжелым Пресс-служба Следственного комитета

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Четверо пострадавших в аварии с рейсовым автобусом в Санкт-Петербурге 24 января остаются в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказали в городском комитете по здравоохранению.

«Четыре человека остаются в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести», — пояснили там.

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Так же состояние пострадавших оценили и накануне.

Авария случилась на улице Беринга в Василеостровском районе около 16:00. Водитель автобуса № 152 потерял управление, транспорт на полной скорости вылетел на асфальт, сбил пешеходов и перевернулся. По предварительной информации, ДТП случилось из-за состояния здоровья водителя.

Петербургская полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители, в частности, выяснят, соблюдал ли перевозчик законодательство о безопасности дорожного движения. Прокуратура Василеостровского района проконтролирует установление обстоятельств происшествия. В случае необходимости придется принять меры прокурорского реагирования.