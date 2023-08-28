Происшествия 28 августа 2023, 15:04 Появились новые данные о состоянии пострадавших при ДТП в центре Калуги Губернатор Шапша: 8 человек остаются в тяжелом состоянии после ДТП в Калуге РИА «Новости»

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Врачи продолжают лечение людей, которые пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в центре Калуги. Состояние восьми человек медики оценивают как тяжелое или средней степени тяжести. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Наши медики, специалисты федеральных медцентров делают все возможное для лечения жителей области, пострадавших в ДТП на улице Кирова в Калуге», — написал он.

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По словам главы региона, на лечении в Москве находятся четыре человека. Три женщины остаются в НМИЦ ТО имени Приорова. Двум из них сделали операции, наметилась положительная динамика. Другая женщина — в тяжелом состоянии.

Еще один человек 2006 года рождения остается в РДКБ имени Пирогова. Медики оценили его состояние как стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. В скором времени пройдет операция.

Шапша добавил, что в калужских медучреждениях лежат три женщины. Они в состоянии средней степени тяжести, их перевели из реанимации в обычное отделение. Еще у одной женщины легкие травмы, она проходит лечение амбулаторно.

Что касается детей, то они находятся в Детской областной больнице. Медики заметили у четырехлетней девочки положительную динамику, ее перевели из реанимации. Однако пока ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Еще одна девочка — в реанимационном отделении, у нее тяжелое посттравматическое расстройство. Врачи 28 августа с помощью телемедицины проведут консультацию с коллегами из РДКБ.

ДТП произошло днем 24 августа. Автомобилист сбил 10 человек, в тот же день его задержали. Мужчина оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, его арестовали на два месяца.