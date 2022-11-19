Происшествия 19 ноября 2022, 10:36 Момент взрыва в пятиэтажке в Тымовском попал на видео Жители Тымовского опубликовали видео с моментом взрыва в жилом доме

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В субботу, 19 ноября, в одной из жилых пятиэтажек Тымовска произошел хлопок. Момент взрыва попал на видео. Его опубликовали в Telegram-канале «Говорит Москва».

На кадрах видно, что момент взрыва удалось запечатлеть случайно. Предположительно, видео сняли местные жители: женщина с ребенком кормили голубей, когда раздался звук взрыва.

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Из-за громкого звука птицы моментально разлетелись. Автор видео — кормившая голубей женщина — перепугалась и выронила смартфон. Сам взрыв не попал на видео, зато удалось показать последствия. С места происшествия повалил сизый густой дым.

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Переполошились и игравшие неподалеку дома дети: они бросились наутек, несмотря на призывы к спокойствию.

Женщина высказала версию, что в доме взорвался газ. Такой же предварительной версии придерживаются и сотрудники местной городской администрации. Они отметили, что в пострадавшем доме не было централизованной газификации. По их мнению, к взрыву привело неправильное использование самостоятельно закупленных баллонов.